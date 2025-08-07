«Челси» начал переговоры о трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед»

«Челси» начал переговоры о трансфере Гарначо. «МЮ» хочет 40+ млн фунтов за вингера
«Челси» работает над подписанием Алехандро Гарначо.
Лондонский клуб начал переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере 21-летнего вингера, сообщает журналист Бен Джейкобс.
Манкунианцы хотят получить более 40 миллионов фунтов за игрока, но в «Челси» считают, что цена на аргентинца снизится, если «Юнайтед» купит Беньямина Шешко.
В прошлом сезоне АПЛ Гарначо провел 36 матчей, отличившись 6 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь.
