Стали известны номинанты на приз лучшему молодому футболисту 2025 года

Известный французский журнал France Football объявил номинантов на «Трофей Копа» (Kopa Trophy). Эта ежегодная награда вручается лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года.

На приз претендуют следующие футболисты: Пау Кубарси («Барселона»), Айюб Буадди («Лилль»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Эстевао («Челси»), Дин Хёйсен («Реал Мадрид»), Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»), Родригу Мора («Порту»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Ламин Ямаль («Барселона») и Кенан Йылдыз («Ювентус»).

По итогам 2024-го года лучшим молодым игроком признали вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, который в составе сборной Франции выиграл Евро-2024.