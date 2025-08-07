Нападающий колумбийского «Мильонариоса» переходит в ЦСКА

Нападающий колумбийского "Мильонариоса" Даниэль Руис Ривера 8 августа прилетит в Москву, чтобы завершить трансфер в ЦСКА.

Возможность приобретения 24-летнего нападающего также рассматривали "Зенит", "Локомотив" и несколько португальских клубов. "Армейцы" договорились с "Мильонариосом" об аренде игрока на сезон с опцией выкупа.

Ривера выступает за "Мильонариос" с 2021 года. Вингер забил 22 мяча и отдал 33 результативные передачи в 196 играх за команду. Контракт Риверы с "Мильонариосом" рассчитан до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 1,4 млн евро.