Трансфер защитника в «Спартак» сорвался

Сауль Коко не перейдет в «Спартак».

По информации журналиста SportMediaset Орацио Аккомандо, трансфер 26-летнего защитника в московский клуб сорвался. «Торино» требовал 20 миллионов евро за игрока, а красно-белые предлагали 16 млн и не собираются предлагать больше.

В прошлом сезоне Серии А Коко провел 32 матча и забил 2 гола. Его статистику можно найти здесь.