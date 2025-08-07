Трансфер защитника в «Спартак» сорвался

Трансфер Коко в «Спартак» сорвался. Москвичи предлагали 16 млн евро за защитника, «Торино» хотел 20 млн (Орацио Аккомандо)
Сауль Коко не перейдет в «Спартак».
По информации журналиста SportMediaset Орацио Аккомандо, трансфер 26-летнего защитника в московский клуб сорвался. «Торино» требовал 20 миллионов евро за игрока, а красно-белые предлагали 16 млн и не собираются предлагать больше.
В прошлом сезоне Серии А Коко провел 32 матча и забил 2 гола. Его статистику можно найти здесь.
Трансфер Коко в «Спартак» сорвался. Москвичи предлагали 16 млн евро за защитника, «Торино» хотел 20 млн (Орацио Аккомандо)
Генменеджер «Ак Барса» о Бердине: «Вратарь с большим опытом, хороший партнер по команде. Интерес к Ахтямову сохраняем, будем следить за его ситуацией. По Мифтахову аналогичная ситуация»
«Наполи» за 18 млн евро и бонусы согласовал трансфер Гутьерреса из «Жироны». Сделку оформят, когда «Реал» подтвердит отказ от опции выкупа
Трансфер Коко в «Спартак» сорвался. Москвичи предлагали 16 млн евро за защитника, «Торино» хотел 20 млн (Орацио Аккомандо)
Генменеджер «Ак Барса» о Бердине: «Вратарь с большим опытом, хороший партнер по команде. Интерес к Ахтямову сохраняем, будем следить за его ситуацией. По Мифтахову аналогичная ситуация»
«Наполи» за 18 млн евро и бонусы согласовал трансфер Гутьерреса из «Жироны». Сделку оформят, когда «Реал» подтвердит отказ от опции выкупа