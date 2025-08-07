КДК РФС оштрафовал «Ахмат» за оскорбительные выражения в адрес «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны в матче третьего тура МИР РПЛ против «Зенита», заявил глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Встреча состоялась в воскресенье в Санкт‑Петербурге и завершилась со счетом 1:1. Челестини стал тренером московской команды в июне, для швейцарского специалиста это первое наказание со стороны КДК РФС.

— «Пари НН» — «Локомотив»: у нижегородцев задержка выхода из раздевалки перед началом матча на три минуты, перед вторым таймом — на две. Штраф — 40 тысяч рублей. «Краснодар» — «Динамо»: выход за пределы технической зоны (главного тренера «Краснодара») Мурада Мусаева — штраф 10 тысяч, также у «Краснодара» неподобающее поведение команды — четыре предупреждения у футболистов и два — у официальных лиц клуба. Штраф — 100 тысяч рублей. «Акрон» — «Спартак»: обе команды задержали выход из раздевалок на две минуты. Каждый оштрафован на 20 тысяч рублей. «Балтика» — «Оренбург»: у «Балтики» задержка выхода перед началом матча на три минуты, перед вторым таймом — на две минуты. Штраф — 40 тысяч рублей. «Зенит» — ЦСКА: выход за пределы технической зоны Фабио Челестини и тренера вратарей Дмитрия Крамаренко. Каждый оштрафован на 30 тысяч рублей. Неподобающее поведение команды ЦСКА — три футболиста и три официальных лица клуба получили предупреждения. Штраф — 100 тысяч рублей, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».

