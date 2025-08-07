«Иркутск» разгромил любительскую команду в матче Кубка России

«Иркутск» разгромил любительскую команду «Бурятия» в матче первого раунда Пути регионов FONBET Кубка России по футболу.

© ФК «Иркутск»

Встреча, которая прошла в четверг в Улан‑Удэ, закончилась крупной победой команды из Иркутска со счетом 8:0.

В составе победителей хет‑трик оформил Иван Яковлев, по дублю в активе Андрея Путилова и Егора Перевозникова, также отличился Владислав Луташев.

В следующем раунде Кубка России «Иркутск», который выступает во Второй лиге, сыграет с «Сибирью», также представляющую Вторую лигу.

Прямые трансляции матчей Кубка России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Кубок России. 2025-26. 1-й отборочный раунд Пути регионов

«Бурятия» (Улан-Удэ) — «Иркутск» (Иркутск) — 0:8 (0:5)

Голы: Яковлев, 3, 33, 76. Путилов, 7, 55. Перевозников, 20, 35. Луташев, 68.