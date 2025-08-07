Объявлены номинанты на звание лучшего тренера 2025 года

Известный французский журнал France Football объявил номинантов на звание лучшего тренера в мужском футболе по итогам 2025 года. Названы пять претендентов на престижную награду.

Антонио Конте («Наполи»)

Луис Энрике («Пари Сен-Жермен»)

Ханс-Дитер Флик («Барселона»)

Энцо Мареска («Челси»)

Арне Слот («Ливерпуль»)

Напомним, в 2024 году лучшим тренером планеты по версии France Football был признан Карло Анчелотти, который на тот момент возглавлял мадридский «Реал». В сезоне-2023/2024 мадридцы под руководством итальянца выиграли четыре турнира — Ла Лигу, Лигу чемпионов, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.