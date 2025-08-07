Быстров объяснил, за что можно упрекнуть Луиса Энрике

Быстров: Луиса Энрике в «Зените» можно упрекнуть, что он мало забивает
Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Анной ИВАНОВОЙ прокомментировал игру вингера питерской команды Луиса Энрике. Бразилец перешел в «Зенит» в январе 2025 года. Сумма его трансфера из «Ботафого» составила 33 млн евро.
– Оправдывает ли себя трансфер Луиса Энрике в Зенит?
– Пока рано говорить. В принципе, его уже хотят купить в два раза дороже. Поэтому, с точки зрения выгоды, наверное да. В принципе, он начал выходить на свой уровень и вдруг что-то пропал куда-то, непонятно.
– У Энрике всего 2 гола и 2 ассиста в 15 матчах за «Зенит». Можно ли это поставить ему в упрек?
– Если мало забивает, значит, можно. Но в принципе, он обостряет.
– Вы согласны, что Семак относится к бразильцу более лояльно, чем к Глушенкову?
– Вообще неуместное сравнение – разные футболисты.
В нынешнем сезоне Энрике провел 1 матч в РПЛ (90 минут) и не отметился результативными действиями. Его контракт с питерским клубом рассчитан до конца декабря 2028 года.