Быстров объяснил, за что можно упрекнуть Луиса Энрике

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Анной ИВАНОВОЙ прокомментировал игру вингера питерской команды Луиса Энрике. Бразилец перешел в «Зенит» в январе 2025 года. Сумма его трансфера из «Ботафого» составила 33 млн евро.

© Спорт день за днем

– Оправдывает ли себя трансфер Луиса Энрике в Зенит?

– Пока рано говорить. В принципе, его уже хотят купить в два раза дороже. Поэтому, с точки зрения выгоды, наверное да. В принципе, он начал выходить на свой уровень и вдруг что-то пропал куда-то, непонятно.

– У Энрике всего 2 гола и 2 ассиста в 15 матчах за «Зенит». Можно ли это поставить ему в упрек?

– Если мало забивает, значит, можно. Но в принципе, он обостряет.

– Вы согласны, что Семак относится к бразильцу более лояльно, чем к Глушенкову?

– Вообще неуместное сравнение – разные футболисты.

В нынешнем сезоне Энрике провел 1 матч в РПЛ (90 минут) и не отметился результативными действиями. Его контракт с питерским клубом рассчитан до конца декабря 2028 года.