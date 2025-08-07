В «Реал Сосьедад» рассказали, когда вернется Захарян

В «Реал Сосьедад» рассказали, когда полузащитник Арсен Захарян приступит к тренировкам в общей группе.

© Соцсети

«Мы надеемся, что Арсен будет тренироваться полностью в общей группе со следующей недели», – цитирует пресс-службу клуба Metaratings.ru.

Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в 2023 году за 13 млн евро, став четвертой самой дорогой покупкой в истории баскского клуба.

В минувшем сезоне из-за травм россиянин провел всего три матча в Ла Лиге и отметился одним голом.

Захарян не полетел на тренировочные сборы команды в Японию. Старт нового сезона уже через неделю.

Transfermarkt оценивает полузащитника в 9 млн евро. Ранее новый тренер «Сосьедад» Серхио Франсиско заявил, что хочет поработать с россиянином и не планирует отдавать его в аренду.