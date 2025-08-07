«Зенит» отказал «Ахмату» в трансфере защитника

«Зенит» не согласился отпустить из клуба защитника Арсена Адамова. «Ахмат» отправлял в петербургский клуб запрос по поводу перехода, но получил отказ, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, Арсен намерен закрепиться в стартовом составе «Зенита».

25-летний игрок обороны отыграл за «Ахмат» на правах аренды сезон 2024-2025. В 36 матчах забил 1 гол и отметился двумя результативными передачами. Соглашение с «Зенитом» действительно до 30 июня 2026 года. Также Адамов играл в аренде за «Урал» и «Оренбург». В сезоне 2021-2022 после победы «Зенита» стал первым чеченцем, получившим звание чемпиона России по футболу.

В сентябре 2021 года был впервые вызван в сборную России, дебют состоялся через 2 года - в октябре 2023-го в товарищеском матче против сборной Кении (2:2), первый гол забил в ноябре 2024-го, отличившись в матче против сборной Брунея (11:0).

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Адамова в два миллиона евро.