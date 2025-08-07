Месси и Роналду не попали в список номинантов на «Золотой мяч»

Криштиану Роналду и Лионель Месси не номинированы на «Золотой мяч».

Эти футболисты не вошли в число 30 претендентов на приз лучшему игроку года по версии France Football – второй год подряд. Отметим, что действующий обладатель награды Родри тоже не был включен в список номинантов.

В период с 2003 по 2023 год включительно на «Золотой мяч» номинировался как минимум один из них.

Напомним, за свою карьеру Месси выигрывал «Золотой мяч» 8 раз. Роналду становился обладателем приза 5 раз.