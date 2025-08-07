Тюкавин назвал самое яркое приобретение «Динамо» в это межсезонье

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что главного тренера бело-голубых Валерия Карпина можно назвать самым ярким приобретением клуба. Российский специалист возглавил «Динамо» этим летом. Ранее Карпин работал в «Ростове» и по настоящий момент является главным тренером сборной России по футболу.

— Можно ли назвать Карпина главным приобретением «Динамо» в межсезонье?

— Посмотрим, как сложится сезон. Но самым ярким уже точно можно назвать, — приводит слова Тюкавин «РБК Спорт».

После трёх туров подопечные Валерия Карпина занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды четыре набранных очка.