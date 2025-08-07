«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер нападающего с «Лейпцигом»

«МЮ» за 76,5+8,5 млн евро согласовал трансфер Шешко с «Лейпцигом»
Беньямин Шешко близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб достиг договоренности с «РБ Лейпциг» о трансфере 22-летнего нападающего, сообщает The Athletic.
Сумма сделки составляет 76,5 миллиона евро, еще 8,5 млн евро могут быть выплачены в качестве бонусов.
Футболисту уже разрешили пройти медосмотр в «Манчестер Юнайтед».
Отмечается, что во вторник немецкий клуб также принял предложение «Ньюкасла» на сумму 82,5+2,5 млн евро, но сам игрок предпочел присоединиться к команде из Манчестера.
По данным Фабрицио Романо, бонусы в соглашении между клубами очень легко активировать, поэтому «Лейпциг» почти гарантированно получит 85 млн.
В прошлом сезоне Бундеслиги Беньямин забил 13 голов в 33 матчах. Статистику словенца можно найти здесь.
