«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер нападающего с «Лейпцигом»

Беньямин Шешко близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

© Sports.ru

Английский клуб достиг договоренности с «РБ Лейпциг» о трансфере 22-летнего нападающего, сообщает The Athletic.

Сумма сделки составляет 76,5 миллиона евро, еще 8,5 млн евро могут быть выплачены в качестве бонусов.

Футболисту уже разрешили пройти медосмотр в «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что во вторник немецкий клуб также принял предложение «Ньюкасла» на сумму 82,5+2,5 млн евро, но сам игрок предпочел присоединиться к команде из Манчестера.

По данным Фабрицио Романо, бонусы в соглашении между клубами очень легко активировать, поэтому «Лейпциг» почти гарантированно получит 85 млн.

В прошлом сезоне Бундеслиги Беньямин забил 13 голов в 33 матчах. Статистику словенца можно найти здесь.