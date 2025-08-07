Любительский клуб обыграл «Уралец‑ТС» в матче Кубка России

Любительский клуб «Темп» из Барнаула обыграл нижнетагильский «Уралец‑ТС» из Второй лиги в матче первого раунда Пути регионов FONBET Кубка России по футболу.

© ФК «Темп» Барнаул

Встреча в Барнауле завершилась со счетом 2:2 (по пенальти 3:1). В составе победителей гол забили Никита Князев и Никита Ворона. У гостей отличились Кирилл Бурыкин и Максим Лаук.

В следующем раунде Кубка России «Темп» сыграет с омским «Иртышом», представляющим Вторую лигу.

Кубок России. 2025-26. 1-й отборочный раунд Пути регионов

«Темп » (Барнаул) — «Уралец-ТС» (Нижний Тагил) — 2:2 (1:2)

Голы: Завьялов, 44. Ворона, 90. — Бурыкин, 41. Лаук, 42.