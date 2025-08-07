Экс-защитник «Рубина» поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров

Алексей Попов: «Лимит на легионеров – чистой воды хайп и создание образа «Мы работаем на благо футбола и не зря получаем деньги». Это ничего не даст»
Алексей Попов поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров.
«Введение лимита на легионеров – чистой воды хайп и создание образа «Мы работаем на благо футбола и не зря получаем деньги». Говорю про РФС, министерство спорта. Это ничего не даст. Нужно деньги вкладывать в детских тренеров и инфраструктуру. Развивать «интеллект» руководителей российских футбольных школ. Никто не пострадает. Уровень футбола чуть ниже станет. И все. Плюс, возможно, денег больше россияне получать будут», – сказал бывший защитник «Рубина».
«У Хвичи очень большие шансы выиграть «Золотой мяч». Нет ни одного футболиста, который выиграл бы столько трофеев в одном сезоне!» Семин о вингере «ПСЖ»
«Милан» обсуждает с «МЮ» аренду Хейлунда с опцией выкупа за 30 млн евро. Манкунианцы могут дать добро после подписания Шешко (Даниэле Лонго)
Алексей Попов: «Лимит на легионеров – чистой воды хайп и создание образа «Мы работаем на благо футбола и не зря получаем деньги». Это ничего не даст»
«У Хвичи очень большие шансы выиграть «Золотой мяч». Нет ни одного футболиста, который выиграл бы столько трофеев в одном сезоне!» Семин о вингере «ПСЖ»
«Милан» обсуждает с «МЮ» аренду Хейлунда с опцией выкупа за 30 млн евро. Манкунианцы могут дать добро после подписания Шешко (Даниэле Лонго)
Алексей Попов: «Лимит на легионеров – чистой воды хайп и создание образа «Мы работаем на благо футбола и не зря получаем деньги». Это ничего не даст»