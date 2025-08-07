Алексей Попов: «Лимит на легионеров – чистой воды хайп и создание образа «Мы работаем на благо футбола и не зря получаем деньги». Это ничего не даст»

Sports.ru

Алексей Попов поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров.

Экс-защитник «Рубина» поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров
© Sports.ru
«Введение лимита на легионеров – чистой воды хайп и создание образа «Мы работаем на благо футбола и не зря получаем деньги». Говорю про РФС, министерство спорта. Это ничего не даст. Нужно деньги вкладывать в детских тренеров и инфраструктуру. Развивать «интеллект» руководителей российских футбольных школ. Никто не пострадает. Уровень футбола чуть ниже станет. И все. Плюс, возможно, денег больше россияне получать будут», – сказал бывший защитник «Рубина».
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости