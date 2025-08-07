«Милан» обсуждает с «Манчестер Юнайтед» аренду нападающего

«Милан» обсуждает с «МЮ» аренду Хейлунда с опцией выкупа за 30 млн евро. Манкунианцы могут дать добро после подписания Шешко (Даниэле Лонго)
«Милан» обсуждает аренду Расмуса Хейлунда с «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что «россонери» ждут решения «МЮ» о готовности отдать 22-летнего форварда в аренду.
По данным журналиста Даниэле Лонго, сегодня утром клубы продолжили переговоры. Сейчас обсуждается аренда игрока с опцией выкупа за 30 млн евро.
«Юнайтед» может дать добро на сделку после подписания Беньямина Шешко.
Отмечается, что зарплата датчанина в 4 млн евро за сезон не вызывает опасений.
Со статистикой Хейлунда можно ознакомиться здесь.
