Семак рассказал, сможет ли Луис Энрике сыграть против "Ахмата"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос, готов ли вингер Луис Энрике принять участие в матче с "Ахматом" в 4-м туре РПЛ.

© ФК "Зенит"

"Луис Энрике тренируется в общей группе, мы посмотрим по его состоянию, насколько он готов. Естественно, он будет играть, а сколько, мы уже решим немножко позже", - цитирует Семака официальный сайт "Зенита".

Матч между "Ахматом" и "Зенитом" в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги состоится в это воскресенье, 9 августа. Игра пройдет на стадионе "Ахмат Арена" в Грозном. Главным арбитром встречи назначен Евгений Буланов. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Напомним, нападающий сине-бело-голубых Луис Энрике получил повреждение и не смог принять участия в двух последних матчах чемпионата России.