«Бёрнли» объявил о трансфере вратаря Дубравки из «Ньюкасла»

Словацкий голкипер Мартин Дубравка перешёл в «Бёрнли», сообщается на сайте английского клуба.

Соглашение с 36-летним вратарём будет действовать до конца сезона-2025/2026. Дубравка будет играть под 1-м номером.

«Я рад быть здесь. Сейчас очень волнительно присоединиться к этому клубу перед нашим возвращением в Премьер-лигу. Я слышал только самые положительные отзывы о клубе, его культуре и атмосфере, в которой мы работаем, поэтому я с нетерпением жду начала сезона, который стартует в следующие выходные. «Бёрнли» провёл фантастический прошлый сезон, превосходно играл в обороне, и я с нетерпением жду возможности присоединиться и добавить свой опыт и мастерство к команде, которая, судя по всему, будет очень интересной. Также с нетерпением жду возможности сыграть за клуб перед нашими преданными болельщиками», — сказал Дубравка.

В прошлом сезоне Дубравка провёл 16 матчей за «Ньюкасл», в восьми из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. За «сорок» голкипер выступал с 2018 года, всего отыграл 179 матчей.

По итогам минувшего сезона «Бёрнли» занял второе место в Чемпионшипе и вернулся в АПЛ.