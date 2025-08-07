«Пиза» объявила о переходе 37-летнего Хуана Куадрадо

Колумбийский полузащитник Хуан Куадрадо перешёл в «Пизу», сообщается на сайте итальянского клуба.

Соглашение с 37-летним футболистом рассчитано на год. В новом сезоне «Пиза» будет выступать в Серии А.

В прошлом сезоне Куадрадо выступал за «Аталанту», провёл 32 матча и отдал четыре результативные передачи.

За карьеру Хуан Куадрадо также играл за итальянские «Лечче», «Фиорентину», «Ювентус» и «Интер», а также за английский «Челси».

Новый сезон чемпионата Италии по футболу стартует 23 августа. В первом туре «Пиза» встретится в гостях с бывшим клубом Куадрадо «Аталантой». Матч состоится 24 августа в Бергамо.