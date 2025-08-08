Игрок «Манчестер Юнайтед» согласовал с «Челси» условия контракта

Гарначо согласовал с «Челси» условия контракта. Переговоры с «МЮ» о трансфере скоро начнутся (Фабрицио Романо)
Алехандро Гарначо согласовал с «Челси» условия личного контракта.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, 21-летний игрок не рассматривал другие варианты для перехода.
Отмечается, что переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансферной стоимости вингера начнутся в ближайшее время.
В прошлом сезоне Гарначо провел за клуб 58 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.
