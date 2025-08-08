Вратарь «Лилля» перейдет в ПСЖ

Французский вратарь «Лилля» Люка Шевалье переходит в «Пари Сен-Жермен» за более чем € 40 млн. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, соглашение между клубами о трансфере французского вратаря было достигнуто. Контракт будет подписан на пять лет. Отмечается, что медицинские тесты состоятся на этой неделе.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампуш намерен в ближайшее время продать действующего голкипера команды Джанлуиджи Доннарумму.

В минувшем сезоне Шевалье провёл 34 матча в Лиге 1, в 11 из которых отыграл «на ноль». В Лиге чемпионов вратарь пропустил 13 мячей в 10 встречах. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.