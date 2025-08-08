Павлюченко рассказал о главных целях профессионального футболиста

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о главных целях профессионального футболиста.

"Для чего мы играем в футбол? Ну так, чтобы поиграть там, получать зарплату. Футболист, если ставит какую-то цель, он должен играть и в сборной, играть в таких турнирах, как Лига чемпионов, чемпионат Европы, чемпионат мира. Блин, ну мы же ради этого там с шести лет всю жизнь хренячили, не знаю, как кони, блин, чтобы попасть туда, правильно? Вот это кайф футбола", – сказал Павлюченко в видео на Youtube-канале Smol Talk.

Роман Павлюченко играл в Российской Премьер-Лиге за "Спартак", "Локомотив", "Кубань", "Урал". Дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата в 2006 и 2007 годах. Также нападающий выступал за английский "Тоттенхэм". За "шпор" он провёл 113 матчей и забил 42 гола.

За сборную России форвард сыграл 51 матч и забил 21 гол. Также он становился бронзовым призёром чемпионата Европы в 2008 году.

Последним клубом Романа Павлюченко было "Знамя" из Ногинска. Карьеру игрока он закончил в 2021 году. Сейчас входит в тренерский штаб "Родины-2".