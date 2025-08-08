Кержаков рассказал, как изменилось отношение к Венделу в «Зените»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков в интервью «Матч ТВ» объяснил, почему на этот раз поздний приезд Вендела в расположение «сине‑бело‑голубых» воспринял нормально.

В субботу, 9 августа, в 4‑м туре МИР РПЛ «Зенит» сыграет в Грозном с «Ахматом». Встреча начнется в 20:30 (мск).

— В «Зенит» вернулся Вендел. Сергей Семак сказал, что команда воспринимает его именно как Вендела. А что это значит?

— Нечто вроде «блудный сын, который вернулся» (улыбается). Но если серьезно, я лично не знаю, с чем связана вся эта ситуация. Видимо, трансферная история. Поэтому сейчас такой поздний приезд Вендела воспринимаю нормально. Где‑то, возможно, не договорились, из‑за этого он столько пропустил. Но его прежние опоздания воспринимались острее, — сказал Кержаков «Матч ТВ».

Прямую трансляцию встречи «Ахмат» — «Зенит» смотрите 9 августа с 20:15 (мск) на телеканале «Матч ТВ» и с 20:25 на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.