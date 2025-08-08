«Краснодар» возродит вторую команду

"Краснодар" планирует возродить вторую команду.

По информации источника, футбольный клуб "Краснодар" в 2026 году планирует возродить "Краснодар-2" - команда была ликвидирована год назад.

Напомним, что "Краснодар-2" с 2018 по 2023 год выступал в ФНЛ (нынешняя Первая Лига), а также провел два сезона во второй лиге группы "А".

Основная команда "Краснодара" является действующим чемпионом России - в прошлом сезоне команда Мурада Мусаева обошла в итоговой турнирной таблице петербургский "Зенит" на один балл. До этого сине-бело-голубые были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.