Комментатор Генич высказался о Станковиче

Комментатор Константин Генич заявил «Матч ТВ», что главный тренер «Спартака» Деян Станкович должен отвечать за результат, поскольку клуб при нем потратил большие средства на новичков.

Станкович работает в «Спартаке» с лета 2024 года. В трех стартовых турах МИР РПЛ команда набрала 4 очка. В следующем матче «красно‑белые» сыграют с «Локомотивом» 10 августа.

— Отъезд серба будет потерей для РПЛ?

— Столько у нас неординарных тренеров! Большой игрок — не равно большой тренер моментально. Станкович идеально подходит по менталитету, эмоциям для «Спартака», многие болельщики в него влюблены, видят в нем мессию, что он спасет команду. Мостовой верит в Деяна, потому что это человек с футбольным прошлым, кто‑то верит, что он доверится молодым и Массалыга станет супергероем.

Станкович — легендарный футболист с большим количеством титулов, но «Спартак» такая команда, которая немало людей успела перемолоть. Где‑то Деян сначала недооценивал чемпионат России, где‑то его идеи не работали, где‑то всё заработало так, что он поверил в себя, руководство влюбилось и подписало с ним новый контракт. И если произойдет отставка, мне будет очень обидно.

Всем нам, кто смотрит футбол, нужен сильный и стабильный «Спартак». Если ты тратишь 50–60 миллионов евро в год на новых игроков, надо отвечать за результат. Если результата не будет, будем вспоминать Станковича как Абаскаля, Тедеско и остальных, — сказал Генич «Матч ТВ».

