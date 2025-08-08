Комментатор Генич высказался о Станковиче

Генич — о Станковиче: «Если тратишь 50–60 млн евро в год на новых игроков, надо отвечать за результат»
Комментатор Константин Генич заявил «Матч ТВ», что главный тренер «Спартака» Деян Станкович должен отвечать за результат, поскольку клуб при нем потратил большие средства на новичков.
Станкович работает в «Спартаке» с лета 2024 года. В трех стартовых турах МИР РПЛ команда набрала 4 очка. В следующем матче «красно‑белые» сыграют с «Локомотивом» 10 августа.
— Отъезд серба будет потерей для РПЛ?
— Столько у нас неординарных тренеров! Большой игрок — не равно большой тренер моментально. Станкович идеально подходит по менталитету, эмоциям для «Спартака», многие болельщики в него влюблены, видят в нем мессию, что он спасет команду. Мостовой верит в Деяна, потому что это человек с футбольным прошлым, кто‑то верит, что он доверится молодым и Массалыга станет супергероем.
Станкович — легендарный футболист с большим количеством титулов, но «Спартак» такая команда, которая немало людей успела перемолоть. Где‑то Деян сначала недооценивал чемпионат России, где‑то его идеи не работали, где‑то всё заработало так, что он поверил в себя, руководство влюбилось и подписало с ним новый контракт. И если произойдет отставка, мне будет очень обидно.
Всем нам, кто смотрит футбол, нужен сильный и стабильный «Спартак». Если ты тратишь 50–60 миллионов евро в год на новых игроков, надо отвечать за результат. Если результата не будет, будем вспоминать Станковича как Абаскаля, Тедеско и остальных, — сказал Генич «Матч ТВ».
