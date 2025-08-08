Комментатор Черданцев оценил переход Фернандеша в «Спартак»

Именитый журналист и комментатор Георгий Черданцев оценил трансфер португальского хавбека Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» в московский «Спартак», заявив, что не понимает данного перехода.

«Про Жедсона я узнал, когда его купили. Он не вызывается в сборную. Крутые игроки так или иначе мелькают в прессе. Странно выглядит», — цитирует Черданцева «Матч ТВ».

Фернандеш пополнил состав «Спартака» этим летом, за 20 млн.евро, его трудовое соглашение с московской командой рассчитано на 4 года – до конца июня 2029-го.

Ранее, в июле 2024-го года, в услугах Фернандеша был заинтересован вице-чемпион РПЛ – петербургский «Зенит», однако стамбульская команда и сине-бело-голубые не смогли договориться по сумме сделки.

В завершившемся сезоне 2024-2025 годов Жедсон провел за «Бешикташ» 49 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего португальского хавбека в 18 млн. евро.

После трех сыгранных туров «Спартак» под руководством Деяна Станковича идет на 11-ом месте в РПЛ, набрав 4 очка.