Тренер Григорян рассказал кого нужно подписать «Локомотиву»

Российский тренер Александр Григорян считает, что "Локомотив" может побороться за чемпионство.

"У "Локомотива" на данный момент есть всё, чтобы бороться за чемпионство. Но нужна обязательно позиция топового центрального защитника. Не хочу никого обидеть, но без топовых центральных защитников чемпионаты не выигрываются", - сказал Григорян в эфире "Матч ТВ".

После 3 сыгранных туров московский "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице российского чемпионата с 9 набранными очками в своем активе. В 4 туре Российской Премьер-Лиги команда Михаила Галактионова примет на своем поле московский "Спартак", который располагается на 9 строчке с 4 баллами. Встреча состоится в субботу, 9 августа, в 18:00 по московскому времени.