Экс-тренер клубов РПЛ выступил против ужесточения лимита на легионеров

Божович против ужесточения лимита: «Советовал бы брать пример с лучших в Европе. В Ла Лиге ограничений как таковых нет»
Миодраг Божович высказался против идеи ужесточения лимита на легионеров в РФ.
— На днях министр спорта России предложил ужесточить лимит на легионеров: 10 в заявке — пять на поле. Как вам идея?
— Я бы советовал смотреть на лучших в футболе и брать с них пример. Сильнейшая сборная сегодня в Европе испанская. Есть у них в чемпионате лимит на иностранцев? Как такового нет.
Я вообще не сторонник искусственных ограничений. Но это мое мнение, и я его никому не навязываю, — сказал бывший тренер клубов РПЛ.
