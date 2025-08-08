Экс-тренер клубов РПЛ выступил против ужесточения лимита на легионеров

Миодраг Божович высказался против идеи ужесточения лимита на легионеров в РФ.

— На днях министр спорта России предложил ужесточить лимит на легионеров: 10 в заявке — пять на поле. Как вам идея?

— Я бы советовал смотреть на лучших в футболе и брать с них пример. Сильнейшая сборная сегодня в Европе испанская. Есть у них в чемпионате лимит на иностранцев? Как такового нет.

Я вообще не сторонник искусственных ограничений. Но это мое мнение, и я его никому не навязываю, — сказал бывший тренер клубов РПЛ.