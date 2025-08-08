Подсчитано, сколько российские клубы получили от УЕФА после начала СВО

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перевел российским клубам более €10,8 млн в рамках программы солидарных выплат с момента начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает газета The Guardian.

© UEFA

Солидарные выплаты от УЕФА, как правило, получают клубы, не добившиеся достаточных успехов на национальном уровне для попадания в еврокубки. УЕФА считает, что такие выплаты поддержат конкурентный баланс в высших дивизионах Европы с учетом дополнительных доходов, которые некоторые клубы получают от участия в еврокубках. В сезоне-2022/23 российские клубы получили €3,305 млн, в сезоне-2023/24 - €3,381 млн, в сезоне-2024/25 - €4,224 млн.

Издание отмечает, что выплаты российским клубам были произведены несмотря на то, что пять украинских клубов не получили аналогичные средства из-за пребывания в зоне военных действий. Украинские клубы обратились к главе УЕФА Александру Чеферину для разъяснений задержек с выплатами, однако в организации оставили обращение без ответа.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.