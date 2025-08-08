Кержаков оценил свои шансы сыграть за сборную России

Вратарь футбольного клуба «Зенит» Михаил Кержаков в интервью «Матч ТВ» заявил, что в плане возможного приглашения в сборную России его не стоит сравнивать с нападающим Артемом Дзюбой.

© Матч ТВ

В марте Дзюба впервые с 2021 года сыграл за сборную России. Форвард вышел на поле в товарищеском матче против команды Гренады, забил 31‑й мяч за сборную и стал лучшим бомбардиром в ее истории.

Кержаков не провел за национальную команду ни одного матча.

— В связи с тем, что вы остаетесь действующим игроком, может быть, не оставили мысли все же сыграть хотя бы один матч за сборную? Тем более есть пример Артема Дзюбы.

— Не знаю, стоит ли меня сравнивать с Артемом. Он постоянно играет, чего не могу сказать о себе даже по прошлому сезону. В жизни, конечно, всякое бывает, но на 99,9% этот вопрос, думаю, закрыт, — сказал Кержаков «Матч ТВ».

В субботу, 9 августа, в 4‑м туре МИР РПЛ «Зенит» сыграет в Грозном с «Ахматом». Игра начнется в 20:30 (мск). Прямую трансляцию встречи смотрите с 20:15 на телеканале «Матч ТВ» и с 20:25 на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.