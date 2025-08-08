«Спартак» продлил контракт с полузащитником

Московский «Спартак» продлил соглашение с полузащитником Наилем Умяровым, сообщает пресс‑служба футбольного клуба.

© ФК «Спартак»

Новый контракт 25‑летнего игрока рассчитан до 2029 года.

Умяров выступает за «красно‑белых» с 2019 года, в составе клуба он стал обладателем Кубка России в сезоне‑2021/22. Всего за «Спартак» Умяров провел 167 матчей, забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи.

«Спартак» с четырьмя очками занимает 11‑е место в турнирной таблице МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

В четвертом туре «Спартак» сыграет в гостях против «Локомотива» в субботу, 9 августа.