Губерниев предсказал, когда «Спартак» уволит Станковича

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что московский «Спартак» уволит главного тренера Деяна Станковича через несколько матчей.

«Спартак» с 4 очками занимает 11‑е место в турнирной таблице чемпионата России.

— Стоит ли увольнять Станковича?

— Его и уволят через несколько матчей. В этом королевстве кривых зеркал ничего не меняется. Причина неудач не в тренерах, а в тех людях, которые являются менеджерами. Болельщики ласково вспоминают дядю Леню Федуна и Зарему, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

В следующем туре МИР РПЛ «красно‑белые» сыграют в гостях против «Локомотива» 9 августа. Прямую трансляцию встречи смотрите с 17:00 (мск) на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.