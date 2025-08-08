Капитан «Крыльев Советов» может перейти в «Сочи»

По информации тг-канала «Топи за «Крылья»», самарская команда получила предложение от «Сочи» по покупке капитана зелено-бело-синих Александра Солдатенкова.

Отступные защитника составляют 300 млн. рублей. Сообщается, что сочинцы предложили «Крыльям Советов» меньше половины от данной суммы.

Источником уточняется, что сам Солдатенков больше склоняется к переезду в Москву. Основными вариантами для продолжения карьеры в столице являются «Спартак» и «Динамо» во главе с Карпиным, который высоко оценивает уровень защитника.

Солдатенков пополнил состав «Крыльев Советов» в августе 2020-го года за 200 тыс. евро. Обновленное трудовое соглашение россиянина с зелено-бело-синими рассчитано до конца июня 2026-го.

В завершившемся сезоне 2024-2025 годов Александр провел за самарскую команду 24 матча во всех турнирах и результативными действиями не отмечался.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего отечественного футболиста в 4 млн. евро.

После трех сыгранных туров «Крылья Советов» под руководством Магомеда Адиева идут на 2-ом месте в РПЛ, набрав 7 очков.