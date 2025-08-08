Роналду оценил переход Феликса в «Аль-Наср»

Роналду про Феликса в «Аль-Насре»: «Вариант лучше, чем играть в чемпионате Португалии. Посмотрите на количество звезд в Саудовской Аравии – мудрое решение»
Криштиану Роналду оценил переход Жоау Феликса в «Аль-Наср».
В июле саудовский клуб приобрел португальского полузащитника у «Челси».
– Воровать – дурной тон. У «Бенфики» никто ничего не крал. Все знают Жоау – он очень талантлив.
Думаю, что нашей команде он сильно поможет в конкурентном чемпионате Саудовской Аравии. Вы видели это на клубном чемпионате мира.
Думаю, что для Жоау Феликса этот вариант лучше, чем играть в чемпионате Португалии. Просто посмотрите на количество звезд в Саудовской Аравии. Это очень мудрое решение с его стороны.
– Вы звонили ему, чтобы убедить Жоау перейти в «Аль-Наср»?
– Это не моя работа. Это вы, журналисты, так сказали, но моя работа – тренироваться и играть, – сказал нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду/
