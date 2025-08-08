У ЦСКА сорвался трансфер полузащитника «Фейеноорда» Зерруки
Московский ЦСКА вёл активные переговоры по алжирскому опорнику «Фейеноорда» Рамизу Зерруки. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В какой-то момент стороны были очень близки к соглашению, но трансфер сорвался, и игрок отправился в аренду в «Твенте».
После трёх стартовых туров Мир Российской Премьер-Лиги армейцы занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав пять очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Фабио Челестини сыграет с казанским «Рубином».
Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 15:45 мск.
