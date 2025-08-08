Капитан медиафутбольного клуба «БроукБойз» покинул команду

Экс-хавбек «Спартака» Яковлев покинул «Броуков». Он был капитаном команды
Павел Яковлев покинул «БроукБойз».
«Получается, свободный? Да, свободный агентик. Или закончил? Может, и закончил) Спасибо всем и каждому, кто следил и пылесосил! Делали сильнее. Делал от души и с сердцем, но, к сожалению… Не услышали или не хотели ? Мешал – ушел, спите спокойно 🙏🏻 «Броуки», Удачи! Concept over shit. I look like shit», – написал экс-капитан «Броуков».
Экс-хавбек «Спартака» и «Крыльев» Павел Яковлев выступал за «БроукБойз» с марта 2024 года.
«БроукБойз» – медиафутбольный клуб журналиста Дмитрия Егорова и блогера Райзена. Вместе с командой Як становился чемпионом МФЛ-5.
Полузащитник был капитаном клуба.
