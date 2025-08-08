Бага высказался о необходимости объединения чемпионатов России и Беларуси

Главный тренер «Ленинградца», бывший защитник белорусского «БАТЭ» Алексей Бага в эксклюзивном интервью корреспонденту «Спорт День за Днем» Алексею МИХАЙЛОВУ высказался об идее возможного объединения чемпионатов России и Беларуси.

– Зрительский интерес был бы, конечно, сумасшедший, если бы в Минск летали «Спартак», «Зенит» и «Краснодар», – начал Бага. – Но надо понимать, какими футболистами конкурировать с ними, противостоять «Краснодару», «Зениту» и «Спартаку». Если одними белорусами, то навряд ли мы будем конкурентоспособны. Если же будет много легионеров, либо же арендованных россиян, то какая польза от этого белорусским футболистам? То есть игровой практики нет. Двоякая ситуация...

Естественно, еще раз говорю, был бы биток в Минске на любой игре, на любой – даже если бы это были «Крылья Советов» или «Рубин». Я уверен, потому что это интересно. Но где взять этих 18 белорусов, которые будут противостоять Даку, Венделу, Мостовому и всем остальным? Получать дома по 0:5, по 0:4? Наверное, будут вопросы и у высшего руководства страны, для чего тогда мы здесь участвуем. Набивать шишки? Наверное, не совсем дешевое удовольствие. Перелеты, логистика, питание, трансферы, зарплаты...

Каждый, я думаю, под своим соусом это видит, но зрительский интерес был бы шикарный, да. Возможно, два-три белоруса, которые бы были в команде, выросли бы, может, на глазах за год, но опять же, кто, чего и как, и кем это все противостоять российским игрокам. Если мы сегодня навскидку возьмем, есть 8-10 российских команд серьезного уровня, которые могут приехать в Минск, и нам будет тяжело.

– То есть, вы скорее против, чем за?

– Все-таки такая идея сначала зажигается в голове, а потом... Опять же, практика показывает: имея свой чемпионат, никуда не вступая, мы продавали людей, и молодежная сборная играла три раза на Евро, и в Еврокубки мы выходили. Из того же Борисова люди уезжали и в «Малагу», и в «Кальяри», и во Францию, и в Польшу, и в Китай. И росли как-то, играли, проявляли себя. Видимо, тут и формат КХЛ немножко будоражит?

– Ну да.

– Наш чемпионат, понятно, не такой большой, не такая маркетинговая машина, но он интересный, самобытный, – сказал Бага.