«Боруссия» ведет переговоры с «Утрехтом» о продаже нападающего

«Боруссия» ведет переговоры с «Утрехтом» о продаже Аллера. Форвард готов уехать в Нидерланды
«Боруссия» ведет переговоры с «Утрехтом» о продаже Себастьяна Аллера.
По данным журналиста Sky Sport Патрика Бергера, 31-летний нападающий хочет покинуть клуб и готов вернуться в Нидерланды.
Отмечается, что стороны еще не согласовали трансферную стоимость, а также условия личного контракта.
Ранее Аллер уже выступал за «Утрехт» с 2015 по 2017 год, а также провел в команде вторую половину прошлого сезона на правах аренды.
На счету форварда 6 голов и одна результативная передача в 18 матчах за «Утрехт» в 2025 году.
