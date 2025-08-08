Объявлено, когда и где сборная России сыграет с командой Ирана

Сборная России проведет товарищеский матч с командой Ирана, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

© Матч ТВ

Игра состоится 10 октября в Волгограде.

Сборная Ирана занимает 20‑е место в рейтинге ФИФА, команда Валерия Карпина располагается на 35‑й строчке. Иранская сборная выступала на двух последних чемпионатах мира в России и Катаре, а также сыграет в финальной части турнира в 2026 году.

Последний раз команды встречались в 2023 году. Игра в Тегеране завершилась со счетом 1:1.