Вскрылось, сколько «Спартак» готов платить защитнику «Фенербахче»

По информации Metaratings.ru, московский «Спартак» предлагает защитнику «Фенербахче» Александеру Джику 5-летний контракт с личными условиями размером 2,3 млн. евро в год, что по текущему курсу составляет более 213 млн. рублей.

Ранее сообщалось, что российский и турецкий клубы достигли соглашения по трансферу защитника сборной Ганы за 5 млн. евро.

Джику пополнил состав «Фенербахче» летом 2023-его года в статусе свободного агента. Его трудовое соглашение с «канарейками» рассчитано до конца июня 2026-го года с возможностью пролонгации еще на сезон.

Предыдущей командой защитника стал «Страсбур» из чемпионата Франции.

В завершившемся сезоне 2024-2025 годов Александер провел за «Фенербахче» 38 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 6,5 млн. евро.

После трех сыгранных туров «Спартак» под руководством Деяна Станковича идет на промежуточном 11-ом месте в РПЛ, набрав 4 очка.