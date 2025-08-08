Вратарь «Акрона»: в России все настраиваются на «Спартак» по‑особому

Вратарь «Акрона» Виталий Гудиев заявил «Матч ТВ», что в России все команды настраиваются на «Спартак» по‑особому.

© ФК «Акрон»

«Акрон» в домашнем матче третьего тура МИР РПЛ сыграл вничью со «Спартаком» — 1:1.

— «Акрон» хорошо играет против «Спартака». Почему так получается?

— Мне кажется, в России все настраиваются на «Спартак» по‑особому, это народная команда, с ней всегда интересно играть.

— Почти каждый вратарь в матчах со «Спартаком» показывает свою лучшую игру. Болельщики шутят: если «Барселоне» или «Реалу» показать нарезку моментов, гранды тут же подпишут контракт. Всё так?

— (Смеется). Да, есть такое, матчи интересные получаются. Концентрация внимания на «Спартак» всегда высочайшая.

— Москвичи не становились чемпионами с 2017 года, все их громкие победы остались в далеких 90‑х. И всё равно для футболистов это самый важный матч в сезоне?

— Так было всегда. Мы играли дома, а посмотрите, сколько болельщиков в спартаковских шарфах было на стадионе на разных секторах. И так в каждом городе. Не знаю, почему так происходит, но говорит о многом, — сказал Гудиев «Матч ТВ».

Тольяттинская команда с пятью очками занимает шестое место в турнирной таблице МИР РПЛ. В следующем туре «Акрон» 8 августа в гостях сыграет с махачкалинским «Динамо».

Прямую трансляцию игры смотрите с 19:55 (мск) на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.