«В этот раз обошлось без проплешин?»: Дэвид Бекхэм побрил сына налысо
Звёздный отец примерил на себя роль барбера. Дэвид Бекхэм отправился в компании своей семьи в традиционное летнее путешествие на яхте. Во время круиза футболист и его сын Ромео провели необычный эксперимент.
Бекхэм попробовал лично сделать наследнику новую причёску. С помощью машинки он сбрил шевелюру парня.
«Ничего себе у вас доверие», «Учитывая недавний неудачный опыт стрижки я бы так не доверял Дэвиду», «В этот раз обошлось без проплешин?» — подкололи спортсмена пользователи Сети.
Напомним, недавно Дэвид неудачно сменил имидж, одним неверным движением лишив себя внушительного локона волос.
