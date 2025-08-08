Дэвид Бекхэм побрил сына налысо

Звёздный отец примерил на себя роль барбера. Дэвид Бекхэм отправился в компании своей семьи в традиционное летнее путешествие на яхте. Во время круиза футболист и его сын Ромео провели необычный эксперимент.

Бекхэм попробовал лично сделать наследнику новую причёску. С помощью машинки он сбрил шевелюру парня.

«Ничего себе у вас доверие», «Учитывая недавний неудачный опыт стрижки я бы так не доверял Дэвиду», «В этот раз обошлось без проплешин?» — подкололи спортсмена пользователи Сети.

Напомним, недавно Дэвид неудачно сменил имидж, одним неверным движением лишив себя внушительного локона волос.

