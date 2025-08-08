Роналду поделился надеждами в отношении «Аль-Насра»

Криштиану Роналду надеется выиграть титулы с «Аль-Насром» в этом сезоне.

В межсезонье клуб возглавил Жорже Жезуш, который ранее тренировал другой саудовский клуб – «Аль-Хилаль».

«Жорже Жезуш привносит в команду другую энергию, другую концепцию. Нам нужно действовать постепенно, команда отлично тренировалась. Именно на это я и надеюсь в этом сезоне – на стабильность и завоевание титулов», – сказал нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

В прошлом сезоне «Аль-Наср» занял третье место в чемпионате Саудовской Аравии.