Роналду поделился надеждами в отношении «Аль-Насра»

Роналду про «Аль-Наср»: «Надеюсь на титулы и стабильность. Жезуш привносит другую концепцию – нужно действовать постепенно»
Криштиану Роналду надеется выиграть титулы с «Аль-Насром» в этом сезоне.
В межсезонье клуб возглавил Жорже Жезуш, который ранее тренировал другой саудовский клуб – «Аль-Хилаль».
«Жорже Жезуш привносит в команду другую энергию, другую концепцию. Нам нужно действовать постепенно, команда отлично тренировалась. Именно на это я и надеюсь в этом сезоне – на стабильность и завоевание титулов», – сказал нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
В прошлом сезоне «Аль-Наср» занял третье место в чемпионате Саудовской Аравии.
