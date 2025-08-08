Агент полузащитника ЦСКА подтвердил возможный уход игрока из клуба

Полузащитник Секу Койта близок к переходу из ЦСКА в турецкий "Генчлербирлиги".

"Мы практически пришли к соглашению. Возможен трансфер за 2 миллиона евро. Срок контракта 2 года", - сказал агент Койта "СЭ".

Секу Койта присоединился к ЦСКА в 2024 году на правах свободного агента. В прошлом сезоне во всех турнирах малиец сыграл 40 матчей, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт малийского игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Текущая рыночная стоимость Койта составляет 3,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.

В прошедшем сезоне "Генчлербирлиги" выступал втором дивизионе чемпионата Турции, занял второе место и завоевал путёвку в турецкую Суперлигу.