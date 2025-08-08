Джанашия поделился ожиданиями от матча «Локомотива» со «Спартаком»

Экс-форвард национальной сборной Грузии Заза Джанашия поделился своими ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ «Локомотив» - «Спартак».

© ФК "Локомотив"

«Ожидаю, что «Локомотив» в матче со «Спартаком» одержит четвёртую победу подряд в РПЛ. «Спартак» никак не может собраться и начать играть хорошо. Конечно, железнодорожники являются фаворитами в предстоящем матче, но я не люблю так говорить, потому что «Локо» выигрывает тогда, когда его не считают фаворитом», - заявил Джанашия «Чемпионату».

После 3 туров чемпионата России сезона 2025-2026 «Локомотив» занимает 1 место в турнирной таблице с 9 очками в активе. Команда Галактионова обыграла «Сочи» (3:0), «Краснодар» (2:1) и «Пари НН» (3:2). Московский «Спартак» идет на 11 строчке с 4 баллами.

В 4 туре РПЛ «Локомотив» встретится с московским «Спартаком». Игра состоится 9 августа. Начало – 18:00 по мск.