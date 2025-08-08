Форвард «Барселоны» получил травму за неделю до старта чемпионата Испании

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский получил мышечную травму левого бедра, сообщает пресс‑служба футбольного клуба.

Поляк не сыграет против «Комо» в матче за Кубок Жоана Гампера, который пройдет в воскресенье в Барселоне.

Новый сезон Ла Лиги стартует 15 августа. В первом туре «сине‑гранатовые» 16 августа отправятся в гости к «Мальорке».

Левандовский в прошлом сезоне провел 52 матча во всех турнирах, забил 42 мяча и отдал три голевые передачи.

