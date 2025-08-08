Форвард «Барселоны» получил травму за неделю до старта чемпионата Испании

Форвард «Барселоны» Левандовский получил травму за неделю до старта чемпионата Испании
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский получил мышечную травму левого бедра, сообщает пресс‑служба футбольного клуба.
Поляк не сыграет против «Комо» в матче за Кубок Жоана Гампера, который пройдет в воскресенье в Барселоне.
Новый сезон Ла Лиги стартует 15 августа. В первом туре «сине‑гранатовые» 16 августа отправятся в гости к «Мальорке».
Левандовский в прошлом сезоне провел 52 матча во всех турнирах, забил 42 мяча и отдал три голевые передачи.
