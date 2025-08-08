Форвард «Барселоны» Левандовский получил травму за неделю до старта чемпионата Испании

Матч ТВ

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский получил мышечную травму левого бедра, сообщает пресс‑служба футбольного клуба.

Форвард «Барселоны» получил травму за неделю до старта чемпионата Испании
© Матч ТВ

Поляк не сыграет против «Комо» в матче за Кубок Жоана Гампера, который пройдет в воскресенье в Барселоне.

Новый сезон Ла Лиги стартует 15 августа. В первом туре «сине‑гранатовые» 16 августа отправятся в гости к «Мальорке».

Левандовский в прошлом сезоне провел 52 матча во всех турнирах, забил 42 мяча и отдал три голевые передачи.

Прямые трансляции матчей чемпионата Испании смотрите на каналах группы «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Матч ТВ: главные новости
Матч ТВ: главные новости