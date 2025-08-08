Агент Жемалетдинова рассказал про интерес к футболисту от турецких клубов

Агент Владимир Кузьмичев, который представляет интересы полузащитника Рифата Жемалетдинова, рассказал о будущем игрока.

© ПФК ЦСКА

«Переговоры ведутся. Мы работаем с турецкими клубами, от российских клубов не было никаких предложений» - цитирует Кузьмичева «Спорт-Экспресс».

Рифат Жемалетдинов является воспитанником московского «Локомотива». Два сезона провел в составе казанского «Рубина», затем снова вернулся в состав «железнодорожников», где стал двукратным обладателем Кубка России и выиграл Суперкубок страны. Прошлый сезон 28-летний полузащитник провел в составе ЦСКА, где также стал обладателем Кубка страны. С 25 июня является свободным агентом.

В сборной России дебютировал в марте 2021-го в матче против сборной Мальты (3:1), участник чемпионата Европы 2020, первый гол за национальную команду страны забил в сентябре 2021-го в гостевом поединке против сборной Кипра (2:0).

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Жемалетдинова в € 2,5 млн.