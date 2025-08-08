«В «Спартак» юного Модрича привозили, стоил 300 тысяч евро. В клубе завернули: «Маленький. Не подходит». Журналист Алешин про Луку
Павел Алешин заявил, что Лука Модрич мог перейти в «Спартак».
– Вокруг «Амкара» крутились балканские агенты...
– Мне один запомнился – серб Душан Джурич. Через него в Пермь приехали Дринчич и Дуймович.
А еще как-то обмолвился, что привозил в «Спартак» юного Модрича. Стоил тот 300 тысяч евро. Но в клубе посмотрели на росточек будущей звезды и завернули: «Маленький. Не подходит», – сказал журналист и писатель Павел Алешин.
Напомним, что Лука начинал карьеру в загребском «Динамо», а затем выступал за «Тоттенхэм» и «Реал Мадрид». Нынешним летом хорват стал игроком «Милана».
