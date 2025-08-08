В «Пари НН» рассказали о состоянии нападающего после травмы

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов заявил «Матч ТВ», что нападающий Александр Кокшаров уже вернулся к тренировкам с командой после травмы.

© ФК «Пари Нижний Новгород»

Кокшаров, арендованный у «Краснодара», сыграл за нижегородцев во второй половине прошлого сезона МИР РПЛ, в пяти матчах забил один мяч и отдал голевую передачу, после чего получил повреждение и больше не вышел на поле. Ранее Удальцов в разговоре с «Матч ТВ» заявлял о предварительной договоренности с «Краснодаром» о повторной аренде нападающего в «Пари НН».

— Вы говорили о договоренности с «Краснодаром» об аренде Кокшарова. Есть ли по‑прежнему в планах аренда Кокшарова до конца трансферного окна?

— Наша интенция сохраняется. Саша четыре дня назад начал полностью делать беговую работу без ограничений. Но он пока не тренируется в общей группе. Наши врачи находятся в контакте с краснодарскими коллегами. Как только мы посчитаем, что Александр набрал необходимые физические кондиции, мы к этому вернемся, — сказал Удальцов «Матч ТВ».

После трех туров МИР РПЛ нижегородцы, не набрав очков, находятся на 15‑м месте в турнирной таблице.

В ближайшем туре «Пари НН» 10 августа сыграет в гостях против «Ростова», встреча начнется в 20:30 (мск). Прямую трансляцию смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.