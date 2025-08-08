«Манчестер Сити» отдал защитника в аренду «Жироне»

«Манчестер Сити» отдал Витора Рейса в аренду «Жироне».

Соглашение между клубами рассчитано на год. Напомним, команды имеют общего инвестора – City Football Group.

Рейс стал игроком «Сити» в январе 2025 года, перейдя из «Палмейраса» за 35 млн фунтов. 19-летний защитник провел за английский клуб 4 матча во всех турнирах.

Его действующий контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2029 года.